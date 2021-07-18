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Куда отправиться на отдых: пляжные местечки Уссурийска

Куда отправиться на отдых: пляжные местечки Уссурийска

Несмотря на то, что Уссурийск — не морской город, в нем все же есть места для отдыха у воды. Куда податься гостям и жителям УГО в жаркие летние дни, чтобы позагорать и покупаться, читайте в материале ИА UssurMedia.

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