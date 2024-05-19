Глава государства завершает визит в Германию

17-18 мая президент Республики Молдова Майя Санду находилась в Федеративной Республике Германия. Этот визит подчеркивает приверженность Молдовы и Германии укреплению двусторонних отношений и продвижению европейского курса нашей страны.
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