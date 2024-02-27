Карту загрязнения реки Тула составят в Новосибирской области

Детальная карта экологического воздействия на речку Тулу станет пилотным проектом для Новосибирска. «Межведомственная задача - чтобы через несколько лет карта не была похожа на схематичное строение нереиса или сколопендры», – заявил глава минприроды Евгений Шестернин.