Карту загрязнения реки Тула составят в Новосибирской области

Детальная карта экологического воздействия на речку Тулу станет пилотным проектом для Новосибирска. «Межведомственная задача - чтобы через несколько лет карта не была похожа на схематичное строение нереиса или сколопендры», – заявил глава минприроды Евгений Шестернин.
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