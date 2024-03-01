Пилот пассажирского самолета подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя

У самолета американской авиакомпании Delta Airlines отказал один из двигателей во время полета. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Детройта (США) во Франкфурт-на-Майне (Германия), 27 февраля.
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