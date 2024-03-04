Посол Германии вызван в МИД России (ВИДЕО)

Утром 4 марта посол Германии Александр Ламбсдорфф прибыл в МИД России. Тема беседы — публикация скандальной аудиозаписи, в которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту с использованием дальнобойных ракет Taurus.
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