В «Музеоне» отметили лучшие практики озеленения Москвы

Конкурс «Городское садоводство» проходит с 3 июня по 8 сентября Москва, 15 августа 2024 года — В «Музеоне» состоялось награждение победителей очередного этапа конкурса «Городское садоводство», в рамках которого жители столицы делятся своими работами по озеленению дворов, балконов и придомовых территорий.