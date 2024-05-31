Новое назначение в МО, которое не все заметили. Белоусов привёл того, кто продолжит сажать генералов

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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Не знаю, как у вас, мне до сих пор не даёт покоя фигура Тимура Иванова. Нет, ну понятно, когда напоказ шикует какой-нибудь нуворишка или блогерша типа Ивлеевой, но ты то куда? Заместитель Министра обороны! Человек, который всем своим образом жизни и поведением должен быть примером для солдат и просто патриотов Отчизны.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
ну и ладушки...
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21 час.
Велес Rus
Бог ему в помощь!
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21 час.
ВМ
Виктор Максименко
Не трогайте только боевых Генералов с боевыми наградами. А от ряженых с бутафорскими наградами которые и в армии никогда не служили надо избавляется.
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4 час.

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