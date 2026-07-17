Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года.
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