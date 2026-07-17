Страна и люди
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Страна и люди

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Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России

Белоусов провел заседание Коллегии Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии Минобороны, на котором были рассмотрены итоги работы оборонного ведомства за первое полугодие 2026 года и ход выполнения задач, поставленных в конце прошлого года.

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