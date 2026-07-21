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Международный гастрономический фестиваль «Тайгастро» пройдет в семи странах

Международный гастрономический фестиваль «Тайгастро» пройдет в семи странах

С 25 июля по 16 августа в России, Казахстане, Беларуси, Индии, Сербии и Китае пройдет шестой международный гастрономический фестиваль «Тайгастро», организованный командой красноярского ресторана Tunguska.

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