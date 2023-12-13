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Депутат Милонов предложил ввести максимальную цену на такси в непогоду

В дождь или снег стоимость поездки может вырасти до нескольких тысяч. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо в адрес Министра транспорта РФ, в котором попросил рассмотреть вопрос об установлении предельной стоимости для такси в непогоду.

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