Депутат Милонов предложил ввести максимальную цену на такси в непогоду

В дождь или снег стоимость поездки может вырасти до нескольких тысяч. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо в адрес Министра транспорта РФ, в котором попросил рассмотреть вопрос об установлении предельной стоимости для такси в непогоду.