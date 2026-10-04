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Мирошник: удары по военным объектам лишат Киев возможности эскалации

Мирошник: удары по военным объектам лишат Киев возможности эскалации

Удары по военным объектам Украины направлены на то, чтобы лишить киевский режим возможности наносить ущерб российской экономике, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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