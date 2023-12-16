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Брэдли Бил получил травму голеностопа в матче с «Никс»

Брэдли Бил получил травму голеностопа в матче с «Никс»

Защитник «Финикса» Брэдли Бил получил травму голеностопного сустава правой ноги в матче с «Нью-Йорком».

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