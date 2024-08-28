Операторы связи в России начали самостоятельно ускорять YouTube

Российские интернет-провайдеры начали использовать технологии на своих сетях, которые помогают обходить замедление работы YouTube По словам источниклв «Коммерсанта», компании принимают такие меры из-за отсутствия официальных объяснений от регуляторов по поводу причин замедления работы сервиса в России.