Москва заключила договор о редевелопменте бывшей промзоны «Выхино»

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.
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