Трамп заявил, что остановил газопровод Северный поток — 2, а Байден его разрешил

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что он остановил газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его "разрешил".
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