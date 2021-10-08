Мировое обозрение

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Трамп заявил, что остановил газопровод Северный поток — 2, а Байден его разрешил

Трамп заявил, что остановил газопровод Северный поток — 2, а Байден его разрешил

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что он остановил газопровод "Северный поток — 2", а нынешний президент Джо Байден его "разрешил".

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