В Ростовской области коронавирусом заболели 6868 жителей региона

Власти объявили, что в Ростовской области обновили рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. В пятницу, 19 февраля, коронавирус диагностировали у 6868 жителей региона, что более чем на 1300 случаев превосходит показатели последнего рекорда.