rostovgazeta

260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Решетников
    Завтра Икея заявит, что пошутили... Вот они и выгоде, избавились от затарки....После сообщения о...
  • И
    снимки в студию...😀😀😀Ростовчанина буду...
  • Сергей Oблезов
    Это бред, затягивают  время! Нельзя на это идти. У них человек в кепке и у нас должен быть жесткий человек в кепке -К...Владимир Медински...

В Ростовской области коронавирусом заболели 6868 жителей региона

В Ростовской области коронавирусом заболели 6868 жителей региона

Власти объявили, что в Ростовской области обновили рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. В пятницу, 19 февраля, коронавирус диагностировали у 6868 жителей региона, что более чем на 1300 случаев превосходит показатели последнего рекорда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх