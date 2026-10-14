До конца рабочей недели в столичном регионе будет ненастно, почти каждый день прогнозируются дожди. К выходным, однако, погода станет стабильнее, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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