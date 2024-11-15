Бытовка опасно повисла на стройке в центре Петрозаводска

Работники стройки в районе моста на Мерецкова находились в опасности Бытовку для вахтовиков установили так, что она представляла угрозу для людей, занятых на строительстве моста через Лососинку в центре Петрозаводска.
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