Физлица стали в августе крупнейшими продавцами акций в России

На российском рынке акций в августе продолжилась отрицательная динамика, начавшаяся в мае 2024 года, и за месяц Индекс МосБиржи снизился на 9,9% (в июле – 6,7%), составив 2650 пунктов, следует из материала ЦБ.
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