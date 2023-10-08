В Госдуме предложили прислать крымскую копию статуи Свободы в США

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выдвинул предложение отправить в Соединенные Штаты миниатюрную копию статуи Свободы, которая была демонтирована из парка миниатюр в Бахчисарае в знак протеста против политики США.
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