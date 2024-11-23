1 декабря - Всемирный день борьбы против СПИД.

p>22-11-2024Профилактика ВИЧ - инфекции´Веди себя благоразумно - среди тысяч людейтолько один умирает естественной смертью, остальные погибают вследствие безрассудной манеры бытия´Маймонид, средневековый философ (1135-1204 гг.
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