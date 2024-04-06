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Кино: Родные сыновья отреклись от него и сменили «звездную» фамилию, а приемные дочери называют «папой»: Зигзаги судьбы Юрия Стоянова

Кино: Родные сыновья отреклись от него и сменили «звездную» фамилию, а приемные дочери называют «папой»: Зигзаги судьбы Юрия Стоянова

Несмотря на то, что Юрий Стоянов дебютировал в кино еще в 1974 году, широкая известность и признание пришли к нему благодаря телепередаче «Городок», которая была в эфире с 1993 года на протяжении практически 20 лет.

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