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Настроения российских частных компаний стали худшими за 13 лет

Настроения российских частных компаний стали худшими за 13 лет

Настроения российских частных компаний в оценке перспектив развития на ближайшие 12 месяцев показали наихудший показатель за всю историю наблюдений с 2009 года, сообщает РБК со ссылкой на глобального провайдера финансовой информации S&amp;P Global.

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