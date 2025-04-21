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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур Альп». 2-й этап. Гонщики проедут 178 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Тур Альп» 2-й этап Меццоломбардо – Стерцинг, Италия 178 км Профиль/Карта Начало – 11:25 по московскому времени.

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