Неспешный разговор

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Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы Renault

Минпромторг объявил о переходе в госсобственность активов группы Renault

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Долю в АвтоВАЗе отдали подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы.

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