Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

С нами не соскучишься!

Чудные вещи, найденные в секонд-хендах. Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей.