"Я не русский. Никогда": Глава узбекского землячества Баратов наследил больше, чем мы думали

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Комментарии
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AutoRenta AutoRenta
Россия для россиян. Нас около 200 народностей. Это наша страна.  А всякие киргизо-таджики и армяно-азербоны не должны тут жить
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5 час.
Ринат Асылбаев
Я тоже не согласен с тем, что слово россиянин употребляется всё реже. Я родился и всю жизнь живу в Башкирии - 60 лет. И не хочу что бы меня называли русским. Уж коли мы зовёмся Россией, так значит мы россияне. А нация по рождению может быть любой. И кстати автор Фаиля Алсынова прописал в статье совершенно не к месту. Автор не знаком с сутью происшедшего на днях в Башкортостане. Или же слушал только федеральные каналы.
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4 час.
саша дмитренко
правда  только  на  федеральных  каналах!  недовольных  башкиров-на  колыму
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4 час.

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