"Я не русский. Никогда": Глава узбекского землячества Баратов наследил больше, чем мы думали

Ринат Асылбаев

Я тоже не согласен с тем, что слово россиянин употребляется всё реже. Я родился и всю жизнь живу в Башкирии - 60 лет. И не хочу что бы меня называли русским. Уж коли мы зовёмся Россией, так значит мы россияне. А нация по рождению может быть любой. И кстати автор Фаиля Алсынова прописал в статье совершенно не к месту. Автор не знаком с сутью происшедшего на днях в Башкортостане. Или же слушал только федеральные каналы.