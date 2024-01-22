Несколько правил поведения мигрантов в России Виктор Анисимов (знаю, многим не понравится эта заметка, кто -то обвинит меня во всех смертных грехах, но из песни слов не выкинешь - мигранты своим поведением достали всех) Хотите чтобы к вам, чужакам, в нашей стране относились нормально - старайтесь хотя бы не выделяться.
"Я не русский. Никогда": Глава узбекского землячества Баратов наследил больше, чем мы думали
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AA
AutoRenta AutoRenta
Россия для россиян. Нас около 200 народностей. Это наша страна. А всякие киргизо-таджики и армяно-азербоны не должны тут жить
Ответить
5 час.
Ринат Асылбаев
Я тоже не согласен с тем, что слово россиянин употребляется всё реже. Я родился и всю жизнь живу в Башкирии - 60 лет. И не хочу что бы меня называли русским. Уж коли мы зовёмся Россией, так значит мы россияне. А нация по рождению может быть любой. И кстати автор Фаиля Алсынова прописал в статье совершенно не к месту. Автор не знаком с сутью происшедшего на днях в Башкортостане. Или же слушал только федеральные каналы.
Ответить
4 час.
саша дмитренко
правда только на федеральных каналах! недовольных башкиров-на колыму
Ответить
4 час.
Свежие комментарии