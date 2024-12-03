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Ямальский бизнесмен купил шесть нелегалов, чтоб они делали ему ремонт

Ямальский бизнесмен купил шесть нелегалов, чтоб они делали ему ремонт

Бизнесмен из Надыма купил шесть нелегалов для того, чтоб они делали ему ремонт. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, предприниматель с июня по август 2024 года с целью организации незаконной миграции, действуя из корыстной заинтересованности, привлек к выполнению работ по текущему ремонту объектов, в рамках заключенных договоров, шесть иностранных граждан, не имеющих разрешительной документации на пребывание в Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности.

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