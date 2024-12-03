Ямальский бизнесмен купил шесть нелегалов, чтоб они делали ему ремонт

Бизнесмен из Надыма купил шесть нелегалов для того, чтоб они делали ему ремонт. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, предприниматель с июня по август 2024 года с целью организации незаконной миграции, действуя из корыстной заинтересованности, привлек к выполнению работ по текущему ремонту объектов, в рамках заключенных договоров, шесть иностранных граждан, не имеющих разрешительной документации на пребывание в Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности.