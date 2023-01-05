В Окленде из-за дождя все матчи среды провели в зале

На турнире WTA в Окленде матчи второй день подряд проводятся в зале из-за дождя. Вчера все пять встреч прошли в закрытом помещении, а сегодня только один матч из восьми состоялся на открытом воздухе.
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