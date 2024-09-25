Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Булгакову до 25 декабря

Ходатайство следователя было удовлетворено Басманный суд Москвы продлил до 25 декабря срок ареста бывшего замглавы Министерства обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии