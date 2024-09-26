Названа самая прибыльная российская компания

В рейтинге крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли журнала Forbes сменился лидер. На первое место по итогам 2023 года вышла государственная нефтяная компания «Роснефть», заработавшая чистую прибыль в размере 1,529 трлн рублей.
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