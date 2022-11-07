Дирижер Владимир Спиваков назвал предательством свое отстранение от фестиваля во Франции

Дирижер из России Владимир Спиваков сообщил, что ощущает себя преданным после решения организаторов отстранить его от обязанностей руководителя Международного музыкального фестиваля во французском Кольмаре, который он возглавлял с 1989 года.
Дирижер из России Владимир Спиваков сообщил, что ощущает себя преданным после решения организаторов отстранить его от обязанностей руководителя Международного музыкального фестиваля во французском Кольмаре, который он возглавлял с 1989 года.
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