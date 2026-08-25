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Царьград

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Минздрав обязал с октября применить анестезию при зубной боли

Минздрав обязал с октября применить анестезию при зубной боли

Геннадий Шаргородский подчеркнул важность обязательной анестезии в стоматологии. С 1 октября Минздрав России ввёл новые правила применения обезболивания при процедурах, что соответствует основной задаче врача — облегчение болевых ощущений пациентов.

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