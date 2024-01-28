Берем банку кукурузы и превращаем в тарелку оладьев. Можно есть на завтрак или как гарнир

Из всего одной банки консервированной кукурузы легко и быстро приготовить вкусное блюдо. Просто откройте банку, добавьте яйцо и немного муки, и всего через 15 минут вы сможете подать на стол аппетитные оладьи.
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