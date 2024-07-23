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Царьград

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Элиту КБР наказали за отказ встать под гимн России

Элиту КБР наказали за отказ встать под гимн России

Элита КБР, которая отказалась встать под гимн России на выпускном, оштрафована. Наказание назначил суд Нальчика.

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