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Царьград

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Фёдор Лукьянов озвучил роль ШОС и БРИКС в новом мировом порядке

Фёдор Лукьянов озвучил роль ШОС и БРИКС в новом мировом порядке

Научный директор клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов отметил, что ШОС и БРИКС создают основу для нового мирового порядка, выступая альтернативой Западу.

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