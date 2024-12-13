«Это не дело»: ставка Центробанка придушила рынок недвижимости, но не укротила цены

Жилая недвижимость в Севастополе подорожала за год на 10,5%, а в новостройках – на 28%. При этом количество сделок во втором полугодии существенно уменьшилось – ипотека с господдержкой закончилась, а брать кредит под 25% годовых желающих мало.
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