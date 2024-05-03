Из России выслали более 600 граждан Таджикистана. Очень мало!

ЕА

Евгений Алексеенко

По мнению Кирилла Кабанова, на кардинальное изменение ситуации с мигрантами у нас в России осталось очень мало времени: Путин доиграется,но он это проходящее,а страну потерять это преступление. "У нас есть три года, чтобы что-то сделать. Если за это время мы ничего не сделаем, в следующие 10 лет мы потеряем Россию"