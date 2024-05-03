В ПЕТЕРБУРГЕ МАЛОЛЕТНИЙ УЗБЕК СКОЛОТИЛ ШКОЛЬНУЮ БАНДУ ВЫМОГАТЕЛЕЙ 13-летний Камрон приносит на уроки нож, чтобы запугивать русских детей.
Из России выслали более 600 граждан Таджикистана. Очень мало!
Комментарии
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ninikooo Митусова
А тюменцы- молодцы! Если государству все пофиг, нужно самим защищать интересы своих детей, не давать этим шакал волю!
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17 час.
ЕБ
Елена Бреслова
выслали 600, за это время вьехали в 100 раз больше...😱
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
По мнению Кирилла Кабанова, на кардинальное изменение ситуации с мигрантами у нас в России осталось очень мало времени: Путин доиграется,но он это проходящее,а страну потерять это преступление. "У нас есть три года, чтобы что-то сделать. Если за это время мы ничего не сделаем, в следующие 10 лет мы потеряем Россию"
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13 час.
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