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Абаскаль о том, хочет ли сделать «Спартак» российской «Барсой»: «Если только по титулам и психологии победителя. Хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взглядах на тактику.  – Что дало вам обучение в «Ла Масии»? – Я большой счастливчик: мало кому выпадает честь провести несколько лет в академии «Барсы».

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