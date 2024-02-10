Шансов не было. "Злющие русские птенцы" появились в пустыне Ближнего Востока и настигли проамериканских Командос

Вчера 6,5K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас в Сирии, на не подконтрольной Асаду части страны, американцы, на нескольких своих базах, тренируют специальные подразделения Командос (из числа местных бандитов).
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