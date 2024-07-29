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США не готовы платить за восстановление Украины

США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, пишет The National Interest. Вашингтон уже потратил 175 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, и американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам, отмечает автор статьи.

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