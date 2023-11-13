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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

8 фактов о женском оргазме, которые вас обрадуют

Женский оргазм называют намного более загадочным и непредсказуемым, нежели мужской. По мнению сексолога Альфреда Кинси, здоровые 20-летние мужчины практически всегда во время секса испытывают оргазм, а вот женщины лишь к 35 годам приходят к этому, и то не в 100, а в 90% случаев.

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