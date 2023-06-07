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Юлия Барановская вышла из себя в эфире Первого канала

Юлия Барановская вышла из себя в эфире Первого канала

Во время съемок нового выпуска шоу «Мужское и женское» на Первом канале, известная российская ведущая и бывшая супруга Андрея Аршавина, Юлия Барановская, не сдержала своих эмоций.

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