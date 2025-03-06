Пилот ВВС Южной Кореи сбросил бомбы из-за ошибки при вводе координат

Сброс авиабомб на деревню в окрестностях южнокорейского города Пхочхона, в результате которого пострадало по меньшей мере 15 человек, произошел из-за ошибки пилота при введении им координат условной цели поражения.
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