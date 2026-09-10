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Царьград

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Экономист Хачатурян спрогнозировал снижение цен на iPhone 18 весной

Экономист Хачатурян спрогнозировал снижение цен на iPhone 18 весной

Экономист Михаил Хачатурян рекомендует русским отложить покупку iPhone 18 Pro до весны 2027 года, когда спадёт ажиотаж и наладятся каналы ввоза.

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