Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой

Unsplash/Joshua Michaels Россияне чаще всего выбирают для поездок в зимнее время Турцию, Таиланд, Египет и ОАЭ, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции "Туристический сезон – 2024: планы россиян на праздники" в МИЦ "Известия".