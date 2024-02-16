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Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой

Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха зимой

Unsplash/Joshua Michaels Россияне чаще всего выбирают для поездок в зимнее время Турцию, Таиланд, Египет и ОАЭ, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова в ходе пресс-конференции "Туристический сезон – 2024: планы россиян на праздники" в МИЦ "Известия".

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