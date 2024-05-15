По делу генерала МО Кузнецова проведены обыски сразу по нескольким адресам

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по обвинению в получении взятки в виде недвижимости были проведены обыски сразу по нескольким адресам.
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