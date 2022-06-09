В Воронеже суд отправил местную жительницу в колонию общего режима за хищение более шести миллионов рублей

Ленинский районный суд г. Воронежа признал виновным 35-летнею местную жительницу в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158, частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», «Злоупотребление полномочиями», «Неправомерный оборот средств платежей».
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