В Воронеже суд отправил местную жительницу в колонию общего режима за хищение более шести миллионов рублей

Ленинский районный суд г. Воронежа признал виновным 35-летнею местную жительницу в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 158, частью 1 статьи 201, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», «Злоупотребление полномочиями», «Неправомерный оборот средств платежей».

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