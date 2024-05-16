Театр абсурда
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Театр абсурда

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Убейся как мы! Убейся вместе с нами! Убейся лучше нас!

Убейся как мы! Убейся вместе с нами! Убейся лучше нас!

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России. Советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить «энергетическую и экономическую безопасность» США за счет снижения «зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

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