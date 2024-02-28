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Китай готов укреплять стратегическую координацию с Россией на международных платформах

Китай готов укреплять стратегическую координацию с Россией на международных платформах

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай и Россия должны усилить коммуникацию и координацию по делам Азиатско-Тихоокеанского региона и совместно защищать региональную безопасность, стабильность и развитие, заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун.

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